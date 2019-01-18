Не советуют ни медики, ни священники: в Челябинске забраковали крещенскую купель

Роспотребнадзор снова признал одну из семи крещенских купелей в Челябинске небезопасной.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, специалисты ведомства с целью профилактики и предотвращения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний организовали отбор проб воды поверхностных водоемов на микробиологические показатели в установленных администрацией Челябинска местах оборудования купелей.

Напомним, мэрия определила семь точек для организации крещенских купаний: три на Шершневском водохранилище и по две – на озерах Смолино и Первое.

Роспотребнадзор отобрал пробы в четырех точка: микрорайон Сосновка, у храма святых апостолов Петра и Павла), и в акватории ресторана «Каспийский берег» у храма всех святых, на Шершнях, у храм в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» на Смолино и напротив входа в городской пляж на озере Первое.

К трем купелям у медиков вопросов не возникло. А вот по поводу купели на озере Смолино специалисты Роспотребнадзора были категоричны: «Качество воды на озере Смолино в районе улицы 5-я Электровозная (у дома 5-«А») не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с чем, управление Роспотребнадзора по Челябинской области не рекомендует купание в купели». Напомним, год назад Роспотребнадзор также не рекомендовал купание в этом месте.

К слову, несмотря на бытующее в народе мнение о благотворности и богоугодности обычая окунаться в крещенской купели, церковь всегда отмечала, что эта традиция далека от ее учения. Так, в 1901 году писатель Аполлон Коринфский в своей книге «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа» писал: «С древних времен живет в народе обычай купаться в крещенской проруби-иордани. Купаются и те, кто святошничал-рядился о Святках, – чтобы очиститься от греховной скверны в освященной воде; купаются и просто – «для здоровья». Последнее, однако, далеко-таки не всегда оправдывается на деле». Интересно, что церковный писатель, в первую очередь, связывает обычай купаний с участием в действах ряженых, уходящих корнями в дохристианские, языческие времена.

Не менее категоричен и автор-составитель распространенной с конца XIX века по нынешний день «Настольной книги для священно-церковно-служителей» Сергей Булгаков. «В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

Аналогичной позиции придерживаются в РПЦ и сегодня. Так, год назад епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор (Исаев) не благословил верующих вверенной ему епархии с центром в Димитровграде Ульяновской области купаться на Крещение в проруби, назвав такой обычай опасным для жизни и не имеющим отношения к церкви. «После того, как совершается великое освящение воды, начинается странное действо: люди раздеваются и начинают бросаться в прорубь. Ответственно заявляю: прощение грехов в холодной проруби, даже если это освященная вода, никто ни при каких обстоятельствах не получает. Если бы это было так, я бы первый пошел купаться в эту прорубь. Прощение грехов мы получаем от Господа при условии, что искренне раскаиваемся и меняем свою жизнь. А не то, что вот кто-то из вас залез в прорубь, а потом вылез из нее, да еще и водки хряпнул по случаю того, что накупался. Какое прощение грехов? Простите меня конечно, но к Церкви этот обряд никакого отношения не имеет», – заявил он в распространенном в интернете видеообращении.

Разделяют эту точку зрения и в Челябинске. Так, 17 января нынешнего года протоиерей Алексий Бобылев заявил, что купание в проруби на Крещение – это не православная традиция. Она не поможет отпустить грехи или вылечиться. И пояснил, что священники освящают воду в крестообразно вырубленной проруби для того, чтобы верующие могли взять ее для дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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