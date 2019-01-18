В Челябинске запустили трамваи-шаттлы

В Металлургический район Челябинска пустили трамваи-шаттлы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новшество связано с закрытием моста в Металлургическом районе города на длительный ремонт (по предварительным расчетам, он займет не менее восьми месяцев).

В трамвае-шаттле два вагона сцеплены задними частями. Это позволяет трамваю двигаться в противоположных направлениях, не прибегая к маневру разворота.

Как рассказали в сообществе «Челябинский транспорт, с 18 января началась эксплуатация челноков по двум маршрутам:

Ежедневно

Челнок №1 (городской) «Монтажников – ЭСПЦ-5 – Мост «Коксохим»»

От Монтажников: 5:30; 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30.

От моста «Коксохим»:

5:15; 5:50; 6:20; 6:50; 7:20; 7:50; 8:20; 8:50; 9:20*,15:05; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50; 20:20; 20:50*.

* – до ЧМК

По будням

Челнок №2 (заводской) «Мост Коксохим – Доломитная – ЭСПЦ 6»

От моста «Коксохим» на Коксохим: 5:50; 6:20; 6:50; 7:20; 7:50; 8:20; 8:50; 9:20**; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50; 20:20; 20:50**.

От ЭСПЦ-6: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30.

** – до проходной №7 (остановка «Доломитная»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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