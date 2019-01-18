Атака с шокером на пациента челябинской больницы вылилась в административку

Избиение челябинца с женой охраной больницы вылилось в административное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело возбуждено по материалам доследственной проверки, проводившейся по жалобе жителя Челябинска и его жены, заявивших об избиении охранниками ЧОПа в городской больнице №3.

Административное дело возбуждено по статье 6.1.1. КоАП (побои). В настоящее время полиция ждет заключение судмедэкспертизы для вынесения решения.

Напомним, инцидент произошел в новогодние каникулы. Мужчина, доставленный в больницу №3 с проломленным черепом, громко попросил позвать врача. В ответ охранник пустил в ход шокер. Досталось и жене пострадавшего. Но на этом приключения горожан не закончились. Как пишет «Челябинск.ру», после того, как врач оказал пациенту помощь, челябинца остановили охранники и избивали его до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.19

Минстрой предписал оснащать новостройки газовыми сигнализациями и спецокнами. / В Челябинске запустили трамваи-шаттлы. / Мадагаскар vs Ямайка: с начала 2019 года уральские бизнесмены успели побывать в 125 странах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»