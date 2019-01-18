«Вы отравите воду!» Чиновники призывают челябинцев не топить елки в Шершнях

Министерство экологии Челябинской области призвало челябинцев отказаться от идеи затопить новогодние елки в Шершневском водохранилище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу озвучили в соцсетях, сославшись на опыт США.

Там уже несколько десятилетий в некоторых американских штатах собирают засохшие рождественские ели и выбрасывают в озера. Таким образом экологи воссоздают рельеф озера, обедненного человеческой деятельностью: «рифы» из елок помогают малькам прятаться от крупных рыб и способствуют росту водорослей.

Правда, занимаются подобной деятельностью исключительно департаменты рыболовства и природопользования. Тем, кто хочет утопить елку самостоятельно, рекомендуют сначала проконсультироваться со специалистами – хвойные идут на пользу не всем водоемам.

Поскольку министерство экологии Челябинской области за последние годы в глазах общественно наработало себе отрицательный имидж, с его сотрудниками советоваться никто не стал: акцию по затоплению новогодних елок назначили на 19 января.

Узнав об этом, чиновники буквально упали в обморок.

«Информация о том, как экологи в некоторых американских штатах при помощи елок воссоздают рельеф озёрного дна, донесена до наших граждан некорректно, – заявил руководитель управления экологического просвещения министерства экологи Челябинской области Виталий Безруков. – В интернете представлена информация о том, что эта идея реализуется с 90-х годов прошлого века. Вместе с тем, наши заморские коллеги-экологи отмечают, что елки затапливаются только в выбранных специалистами озерах и никак не в искусственных водоемах, которые используются как питьевой источник».

В издании Сибирского отделения Российской Академии наук «Наука в Сибири» в статье от 3 февраля 2012 года был опубликован научно-исследовательский материал «Специалисты Института химии и химической технологии СО РАН и Сибирского федерального университета впервые составили перечень фенольных соединений, которые могут поступать в воду реки Енисей в результате разложения затопленной древесины». В котором отмечено:

«При строительстве крупных гидроэлектростанций в СССР вырубку окружающих лесов сочли экономически невыгодной и огромное количество деревьев просто затопили. Затопленная древесина под действием грибов и бактерий разлагается, а продукты её разложения зачастую бывают токсичны. Особое беспокойство экспертов вызывают фенолы, присутствующие в древесине как в свободном, так и в связанном виде. По данным многолетних наблюдений с постов Росгидромета, фенолы представляют собой одно из основных веществ, загрязняющих Енисей. Эти токсичные соединения, способны даже при небольшой концентрации резко ухудшать качество воды, она может быть опасной для человека, так как это вещество без труда проникает в организм через кожу. Даже невысокие концентрации соединения при частых воздействиях способны нанести вред здоровью. Например, вызвать язвы во рту или спровоцировать диарею, а высокие дозы могут привести к необратимым последствиям.» Если учесть тот факт, что большинство новогодних елок зачастую обработаны искусственными напылителями – блестками или снегом, остатками искусственного дождя, то последствия этой акции могут оказаться не самыми экологичными.

Министерство экологии Челябинской области, администрация города Челябинска выступают категорически против данной акции. И напоминают, что если вам необходимо утилизировать свою новогоднюю красавицу, то это можно осуществить в период с 14 января по 3 февраля, когда состоится приём ёлок в питомник по адресу: улица Генерала Мартынова, д. 20 в будни с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.

Также вас ожидают в приюте благотворительного фонда «Спаси меня», который находится по адресу: город Челябинск, улица Ферросплавная, 7Б (в приюте елки используют для копытных животных).

А 20 января 2019 года состоится акция по сбору елок с 11:00 до 12:45 на 10 площадках Челябинска:

1) Сквер по ул. Молодогвардейцев (боковая парковка со стороны ул. Молодогвардейцев);

2) сквер Станкомаша;

3) Сквер им. Андреевского (остановка Доватора);

4) Сад Победы (со стороны проспекта Комарова);

5) улица Кулибина, д.54 (МАУДО ЦДЮТур «Космос»);

6)ДК Строителей (ш. Металлургов, д.70 б);

7) микрорайон Вишнёвая горка (улица Изумрудная, д.6);

8) г. Копейск, площадь Трудовой Славы;

9) микрорайон Парковый-2 (ул. Петра Столыпина, д.9)».

В министерстве добавили, что 19 января на лед Шершневского водохранилища выйдет экологический патруль, чтобы помешать загрязнению питьевого источника.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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