В Озерске неисправную газовую трубу замотали изолентой

На Южном Урале разгорелся скандал, связанный с обслуживанием газового оборудования и отношением газовых служб к экстренным вызовам.

Напомним, после трагедии в Магнитогорске всем газовым компаниям, обслуживающим жилые дома, поручено в экстренном порядке проверить все оборудование и устранить неполадки. Но не везде это поручение губернатора и ГЖИ кинулись выполнять.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 18 января в соцсетях появилось видео, автор которого – житель дома №27 по улице Набережной в Озерске – заявляет, что в его подъезде пахнет газом. Мужчина утверждает, что обратился в газовую службу: «Приехали газовщики и говорят: «Мужик, ты чё? Перебрал что ли? Или телевизор пересмотрел? Картошкой жаренной пахнет!» И показывают вот такую тему: газовую трубу обмотали изолентой. Это первый этаж, – продолжает автор видео, демонстрируя обмотанный синей изолентой участок. – Надо мной 9 этажей».

Чтобы доказать, что утечка все-таки есть, мужчина подносит к трубе… горящую зажигалку. К счастью, горение лишь слегка усилилось. Автор заявил, что повторно вызвал газовую службу 50 минут назад, но до сих пор никто не приехал.

Этот пост вызвал в городе переполох. «Через 10 минут после публикации видео в курс был поставлен первый заместитель главы администрации Иван Сбитнев. По его поручению на место оперативно выехала аварийная бригада, – заявили в мэрии. – Утечки газа аварийная группа не обнаружила: неисправность заключалась в том, что был сломан фланец на кране. Заглушка была на месте». Чиновники предположили, что фланец сломали во время несанкционированных работ собственники жилья или «специалисты с улицы», которые и замотали кран изолентой.

А в аварийной службе «Озерскгоргаза» заявили, что никаких вызовов из указанного дома им не поступало.

Добавим, что видео автор из соцсетей удалил.

Озерск, Челябинская область, Павел Зварзин

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