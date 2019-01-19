Челябинским чиновникам ставят в пример башкирских: в Сибае во время смога раздают населению маски

В Сибае горожанам начали бесплатно раздавать медицинские маски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты взяли пробы воздуха в 9 районах города. В 6 пробах обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода. Например, на улице Нуриманова ПДК была превышена в 3,8 раза.

Сероводород выделяется из ближайшего карьера. Городские власти вызвали в город медиков из Уфы и приняли решение раздать населению бесплатные маски, чтобы снизить риски возникновения у людей воспаления дыхательных путей и психических нарушений – именно к таким последствиям могут привести повышенные концентрации сероводорода в воздухе.

Поведение сибайских чиновников нашло отклик в Челябинске: «Выдавать желающим маски и медикаменты в дни, когда над городом смог, – это одно из наших требований, которое мы предъявили во время так называемого «штурма администрации». Пока наши чиновники не считают, что это необходимо, а башкирские уже сделали, – заявил активист общественного движения «Челябинск, дыши!» Игорь Кривченко. – И ещё: неужели Томинский ГОК будет менее ядовитый, чем башкирский, что его не боятся строить возле миллионного города? У нас экологический лимит исчерпан давно».

Сибай, Павел Зварзин

Сибай. Другие новости 19.01.19

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