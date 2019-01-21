Челябинск продолжает утопать в снегу

Дорожные службы не справляются с уборкой снега даже в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю сотрудники мэрии зафиксировали 186 нарушений правил благоустройства, связанных с уборкой территории от снега. Об этом сообщил начальник городского управления благоустройства Владимир Жучков.

При этом 30 нарушений касается состояния улично-дорожной сети (в 17 случаях была неудовлетворительно очищена прилотковая часть магистралей, в 13 – остановки общественного транспорта), 156 замечаний касается качества уборки снега на внутриквартальных территориях (дворы, внутриквартальные проезды и прочее).

Можно отметить, что в нынешнем сезоне городские власти впервые открыто, хоть и осторожно, высказывают недовольство качеством работ городского подрядчика: три десятка нарушений – это как раз камень в огород «Южуралмоста». При этом, по словам Владимира Жучкова, больше всего претензий и жалоб вызывают снежные валы, сгребаемые спецтехникой с дорожного полотна на обочины и остановки общественного транспорта. «Очень много жалоб получаем по этому поводу от владельцев торгово-остановочных комплексов», – признался чиновник.

Но еще больше замечаний вызывает работа районных подрядчиков. По словам челябинцев, снег после длительного снегопада не убирался даже во дворах, расположенных в центре города. Какова ситуация на окраинах, остается только гадать.

Проблемы есть не только до дворах, но и рядом со школами. Здесь из-за нерасторопности дорожников для проезда зачастую остается либо всего одна полоса, либо две зауженных. В итоге, каждый раз, когда родители привозят школьников на занятия или забирают после уроков, рядом с образовательным учреждением начинается настоящее столпотворение, что мешает проезжающим мимо автомобилям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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