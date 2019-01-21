Будут висеть: челябинские чиновники пытаются отстоять «наноурны»

Гости и жители Челябинска будут и дальше любоваться развевающимися на ветру мешками с мусором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Советского района областного центра признали новые «урны» «достаточно эффективными». Об этом заявил глава района Владислав Макаров.

Напомним, порядка 400 новых конструкций установили в Советском районе Челябинска в конце декабря прошлого года. Они представляют собой кольцо, к которому крепится мешок для мусора. Заполненный мешок снимается и заменяется новым.

Нововведение сразу вызвало критику общественников и простых горожан: слишком уж неэстетично выглядит болтающийся на весу мешок с мусором. Однако глава района Владислав Макаров возразил: это чуть ли не последний писк моды в Европе. Впрочем, после «парижской» реплики врио главы Челябинска Владимира Елистратова отсылка в просвещенной Европе воспринимается челябинцами неоднозначно.

Но чиновники продолжают настаивать на своем. Возможно, одна из причин тому – то, что дискуссия разгорелась, когда администрация Советского района уже закупила 10 тысяч мусорных мешков. И если первоначально Владислав Макаров заверял, что речь идет пока лишь об эксперименте, в ходе сегодняшнего аппаратного совещания у главы города, руководитель администрации Советского района открыто выступил в защиту новации. «Ежедневно осуществлялся контроль за состоянием конструкций, заполняемостью мешков. Организован процесс регулярной замены заполненных мешков. В процесс вносятся необходимые коррективы. Мешки прошли определенную проверку на прочность, так как за последние полторы недели в городе были дни обильного снегопада, а также дважды был сильный ветер. По общему мнению людей, ежедневно участвующих в процессе уборки мусора, новые конструкции на практике поработали достаточно эффективно», – заявил чиновник.

Это значит, что велика вероятность закрепления «европейской» новации в челябинской практике. Впрочем, свое веское слово еще могут сказать федеральные чиновники: новые «урны» размещены, в первую очередь, на гостевых маршрутах, а проведение саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году пока еще никто не отменял и из Челябинска не переносил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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