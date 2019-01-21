Пьяный лихач оставил без газа больше 200 домов в Челябинске

Пьяный челябинец, убегая от полиции, врезался в газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 19 января в частном секторе Металлургического района областного центра. Об этом сообщил глава района Сергей Кочетков.

«Сотрудники ГИБДД преследовали нетрезвого водителя в частном секторе. Мужчина порвал трубу газопровода, из-за чего без газа остались 211 потребителей», – рассказал чиновник. При этом четыре дома оставались без газоснабжения до утра сегодня.

Виновника аварии задержали. Сейчас подробности инцидент выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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