В Челябинской области перевернулся микроавтобус: 11 человек пострадали

11 сотрудников птицефабрике пострадали в ДТП с «кувырком».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 19 января на 3-м километре автодороги «Муслюмово – Нугуманово».

Водитель микроавтобуса «Луидор», перевозивший сотрудников одной из птицефабрик, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 11 пассажиров. Из перевернутого микроавтобуса они вылезли самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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