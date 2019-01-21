Переполох в Магнитогорске: в городе массово разослали письма с угрозами

В Магнитогорске неделя началась с переполоха: кто-то сделал массовую рассылку писем с угрозами, а в соцсетях сообщают об эвакуации социальных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в однотипных письмах, поступивших сегодня ночью и утром на электронные адреса жителей и организаций, сообщается о взрывных устройствах, якобы, заложенных в общественных местах. Где конкретно и сколько – не уточняется.

Упоминается и трагедия, произошедшая 31 декабря. По фактам поступления писем ФСБЮ начало проверку.

Между тем, магнитогорцы начали сообщать в соцсетях об эвакуации соцучреждений.

Некоторые призывают не поддаваться панике.

Официальные комментарии появились только после полудня.

Челябинск, Павел Зварзин

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