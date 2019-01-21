Уральские металлурги установили новый рекорд

ММК отгрузил в 2018 году рекордный объем оцинковки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2018 года предприятие отгрузило 1,269 миллиона тонн оцинкованного металлопроката, что является наивысшим показателем в истории предприятия.

Данный результат на 11,9% превосходит предыдущий рекорд, поставленный на предприятии в 2017 году, когда отгрузка составила 1,134 миллиона тонн оцинковки.

В течение последних 15 лет ММК последовательно наращивает выпуск оцинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 годах в цехе покрытий были введены два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования. В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также имеются АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования. В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тысяч тонн в год.

Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ПАО «ММК» на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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