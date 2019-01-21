Срочник из Челябинска погиб в горах Абхазии

Южноуралец-срочник погиб в рухнувшем с горной дороги БТРе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла рано утром в пятницу, 18 января, на горной дороге близ поселка Цебельда во время возвращения колонны российских войск с полигона.

По предварительным данным, 22-летний водитель бронетранспортера не справился с управлением на узком участке трассы, и машина рухнула вниз. Пролетев около 40 метров, БТР оказался в ледяной воде. По данным правозащитника Алексея Ковалева, в аварии погибли 22-летний срочник из Челябинска, его ровесник из Краснодарского края и 21-летний самарец.

Два члена экипажа (27-летний командир из города Шахты и 22-летний рядовой из Башкирии) в тяжелом состоянии госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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