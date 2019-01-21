На Южном Урале похолодает до минус 34

В Челябинскую область ненадолго вернутся холода.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, к середине недели в регионе ожидается резкое похолодание.

Во вторник, 22 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, на западе до сильного, в отдельных районах метели, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -9, -14, в низинах -16, -21. Днем -3, -8, в низинах до 13 градусов ниже нуля. Впрочем, достаточно щадящие температуры южноуральцам помешает оценить ветер, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.

В среду, 23 января, ожидается облачная погода с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. Температура ночью -18, -23, при прояснении до -26. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -11, -16 градусов.

В ночь на четверг, 24 января, похолодает до -24, -29 градусов, а в низинах столбик термометра опустится до 34 градусов мороза. Впрочем, днем синоптики обещают 12-17 градусов ниже нуля.

В Челябинске завтра ожидается -11, -13 ночью и -6, -8 днем. Правда, и здесь порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на среду температура опуститься до 20-22 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется к отметке -13, -15 градусов.

В ночь на четверг похолодает до 27-29 градусов мороза. Днем синоптики обещают 14-16 градусов ниже нуля.

Низкие ночные температуры продлятся до конца недели. По данным Росгидромета, в Челябинске в ближайшее время в ночь на воскресенье ожидается 30 градусов мороза. В начале следующей недели погода обещает быть мягче, правда к ее середине вновь может произойти похолодание. По данным Gismeteo, самым холодным днем станет среда, 30 ноября, когда ночью столбик термометра опустится к отметке -28 градусов, а днем потеплеет всего на 2 градуса. А вот в начале февраля синоптики обещают очередное потепление: ночью ожидается температура в районе 8 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра может подняться до -4 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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