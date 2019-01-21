Работают с пинка: в Челябинске обратили внимание на общежитие, горящее два – три раза в месяц

В одном из общежитий Челябинска за год произошло 27 возгораний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме №23 по улице Салютной. Как выяснилось, от дома отказалась управляющая компания и за зданием никто не следит.

Госпожнадзор, проверявший общежитие летом 2018 года, зафиксировал более 300 нарушений.

В МЧС заявляют, что многие обитатели общежития ведут асоциальный образ жизни, и это создает постоянную угрозу.

Отметим, что, по данным ГЖИ, в Челябинской области на сегодняшний день насчитывается около 500 многоквартирных домов, от которых отказались управляющие компании. Как правило, это ветхие здания, в которых все сети, включая газовые, находятся в аварийном состоянии. А большая часть жильцов – люди очень бедные и – часто – пьющие.

Многие из них, кстати, свое жилье не приватизировали, так что дома принадлежат муниципалитетам, которые, как собственники, должны нести ответственность за их состояние и безопасность.

В администрации Челябинска же об общежитии на Салютной вспомнили только после нагоняя от губернатора.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.01.19

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