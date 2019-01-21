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Понедельник, 21 января 2019, 19:48 мск

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Челябинскому УФАС пожаловались на Егора Крида

Родителю из Челябинска не понравилась реклама концерта российского рэпера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в антимонопольное ведомство поступило заявление на рекламу концерта Егора Крида.

«В заявлении сообщается о размещении на афишах и в рекламе предстоящего концерта исполнителя сведений о возрастной классификации «6+», которая не соответствует требованиям закона о защите детей от информации, причиняющей вред, – рассказали в региональном управлении. – Гражданин сообщает, что обращается от имени родительской общественности, обеспокоенной возможным причинением физическому и психическому здоровью детей вреда от полученной «деструктивной информации» на концерте. Выступление артиста состоится 30 марта 2019 года в Магнитогорске во Дворце спорта им. И.Х. Ромазана».

В заявлении также указано, что ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», определяет информацию, распространение которой среди детей определенной возрастной категории ограничено. Информационная продукция (в том числе для возрастной категории «6+»), к которой относятся афиши и сведения о зрелищных мероприятиях, размещенные в интернете, должна по тематике и содержанию соответствовать физическому, психическому и нравственному развитию детей.

По мнению обеспокоенного родителя, тексты песен артиста изобилуют ненормативной лексикой, а его выступления подрывают информационную безопасность детей. Впрочем, можно предположить, что южноуралец имеет весьма отдаленное представление о творчестве исполнителя: некогда Егор Крид, действительно, не брезговал использовать мат в своих песнях. Правда, тогда он выступал под псевдонимом, писавшимся латиницей. С тех пор исполнитель посолиднел, сценическое имя пишет по-русски, а тексты старается писать, не нарушая запрета на употребление нецензурной лексики на сцене.

Несмотря на это, Челябинское УФАС начало исследовать вопрос о соблюдении распространителями афиш требований ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при производстве рекламы о продаже билетов на концерт известного исполнителя.

Следует отметить, что ранее аналогичное обращение в связи с появлением рекламной информации о концерте Егора Крида в Твери поступило в адрес Тверского УФАС России. Управление, изучив все доводы заявителя, не выявило нарушений законодательства, контроль за соблюдением которого входит в полномочия антимонопольной службы.

Однако на рекламной информации в Твери возрастная категория предстоящего концерта была выше – «12+». В связи с тем, что в рассматриваемом Челябинским УФАС России случае выбрана возрастная классификация «6+», правовая оценка размещенной рекламы может быть иной.

Впрочем, ведомство заранее предупреждает, что в его полномочия не входит запрет концертов. Так что максимум, что может грозить его организаторам в Магнитке, – наказание за нарушение закона о защите детей от вредной информации в части неверно выставленного возрастного ограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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