В центре Челябинска на одном месте за два часа произошло два ДТП

На одном и том же месте в Челябинске произошло две аварии с промежутком в два часа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли на улице Цвиллинга рядом с городским садом имени Пушкина.

Первое ДТП произошло около 17:00. Столкнулись сразу четыре автомобиля, причем один из них пробил парковую ограду. Из-за ДТП было закрыто движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала и с вокзала в центр.

Еще одно практически на том же самом месте произошло два с небольшим часа спустя: около 19:30. На сей раз не поделили дорогу три автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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