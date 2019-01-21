Такого мы еще не видели: в центре Челябинска появилась дорожная разметка из снега (ВИДЕО)

Челябинские дорожники продемонстрировали ноу-хау: разделительные полосы из снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычная «разметка» появилась сегодня вечером на проспекте Победы. На участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Чайковского полосы движения были разделены сплошными снежными барьерами, высота которых колебалась от 20 до 30 см.

Дорожной техники, которая бы собиралась убрать эти «разделители» на всем протяжении проспекта не наблюдалось.

Между тем, эти снежные буераки создавали серьезные помехи для движения транспорта на одной из самых напряженных магистралей Челябинска: перестроится из полосы в полосу при таких барьерах невозможно, а неопытный водитель, попав колесом на такую разметку, рискует потерять управление автомобилем.

Ноу-хау челябинских дорожников

Напомним, расчисткой основных магистралей Челябинска занимается магнитогорская компания «Южуралмост», получившая от администрации города контракт стоимостью более 1 млрд рублей. Претензии к компании звучат постоянно, в том числе, и со стороны прокуратуры. Но городские и областные власти упорно отказываются разрывать отношения, заявляя, что «с этими ребятами приятно работать».

Челябинск, Павел Зварзин

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