На одной из остановок Челябинска торговали девятимесячной просрочкой

В торгово-остановочном комплексе челябинцам пытались продать продукты, срочк годности которых истек девять месяцев назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, неаппетитные полуфабрикаты специалисты прокуратуры Калининского района обласного центра и регионального управления Роспотребнадзора обнаружили в торговом павильоне остановочного комплекса, расположенного у дома №127 по проспекту Победы.

«В ходе проверки выявлен факт реализации продукции с истекшим сроком годности (мороженого, пельменей, вареников, колбасок, купатов, крабовых палочек, пирожного, сгущенного молока). Просрочка срока годности указанных продуктов составила от 9 до 260 суток», – констатировали в надзорном ведомстве. Кроме того, о соответствии некоторых продуктов срокам годности составить представление было попросту невозможно. Например, пирожки, беляши и сосиски в тесте не имели соответствующей маркировки.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал бизнесмена на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.19

В Южноуральске эвакуировали дом после звонка о бомбе. / Меньше народа – больше кислорода. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / «Навсегда уничтожили!» В Челябинске обновили исторический памятник, общественники пишут в прокуратуру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»