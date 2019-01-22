Жительница Снежинска оставила уснувшего кавалера и, прихватив его карту, ушла пить с другими

Следователи ОМВД по ЗАТО Снежинск расследуют уголовное дело по факту кражи 50 тысяч рублей с банковской карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Снежинска обратился 38-летний местный житель, который сообщил полицейским, что с его банковской карты похищены 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к совершению кражи денежных средств причастна 32-летняя нигде не работающая молодая женщина.

Оказалось, мужчина пришел в гости к своей знакомой, живущей в квартире дома по улице Победы. Парочка начала распивать спиртные напитки. По части выпивки дама оказалась крепче навестившего его кавалера. А посему, когда гость уснул, решила продолжить банкет.

Для этого она вытащила из одежды южноуральца банковскую карту и информацию о пин-коде карты и сняла с нее через банкомат 50 тысяч рублей. Затем, используя ту же карту, купила спиртное и продукты на сумму более 1 тысячи 500 рублей, после чего продолжила пирушку с другими жителями города вне своего дома. После задержания женщины полицейскими, выяснилось, что все деньги она успела потратить.

«По данному факту в ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в региональном полицейском главке.

По информации следственного отдела, в отношении этой же женщины Снежинским городским судом вынесен приговор по факту вовлечения своего несовершеннолетнего сына в преступную деятельность (в прошлом году она вместе с 15-летним отпрыском вынесла из магазина мимо кассы две бутылки водки).

Женщина признана виновной в преступлении и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. «Суд посчитал, что женщина может исправиться и назначил срок наказания условным с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденная в период испытательного срока, не должна менять без разрешения постоянного места жительства, два раза в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию города Снежинска, осуществляющую контроль за поведением условно осужденных. Кроме того, женщина и ее несовершеннолетний сын поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних и подлежат постоянному надзору со стороны полицейских», – уточнили в силовом ведомстве.

Впрочем, на момент совершения кражи средств с банковской карты женщина не считалась судимой, так как приговор по факту вовлечения несовершеннолетнего сына в преступную деятельность в законную силу в то время еще не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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