На Южном Урале стартует приемная кампания в первые классы – что нужно знать

С 1 февраля в Челябинской области начнется электронная подача заявлений на зачисление в первый класс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, оформление будет возможно через информационную систему «Образование Челябинской области» в разделе «Регистрация заявлений». Следует обратить внимание, что подача заявления возможна только для пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.

«С 10 декабря 2018 года по 18 января 2019 года для родителей будущих первоклассников была предоставлена возможность потренироваться в заполнении и направлении заявлений на зачисление в первый класс в электронном виде. Общее количество заявлений, зарегистрированных в период тестовой кампании, составило 1 тысячу 868. Наиболее активными в апробации оказались родители будущих первоклассников города Снежинска, подавшие в тестовом режиме больше половины всех зарегистрированных заявлений. Следует обратить внимание, что все тренировочные заявления уже удалены с портала. Прием реальных заявлений начнется с 1 февраля, кроме отдельных образовательных организаций Снежинска, где функция подачи заявления на зачисление в первый класс станет активной для родителей уже 22 января», – отметила начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

С 1 февраля по 30 июня будет осуществляться прием заявлений в первые классы на зачисление детей, живущих на закрепленной за каждой школой территории. Информацию о закреплении территории школы можно узнать на информационных стендах и официальном сайте организации, а также в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования.

С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания.

Заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система автоматически присваивает ему номер, по которому можно отслеживать движение документов, фиксируются дата и точное время подачи.

Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. После регистрации заявления родителям необходимо обратиться в конкретную общеобразовательную организацию для предоставления документов. Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и размещаются на ее информационных стендах и официальном сайте.

Состояние заявления можно проверить в разделе «Поиск заявления» в информационной системе «Образование Челябинской области». Для этого необходимо ввести номер заявления или указать данные документа ребёнка.

«Для удобства родителей региональный центр оценки качества и информатизации образования подготовил наглядную инструкцию электронной подачи заявлений на зачисление в 1-й класс. С ней можно ознакомиться на официальном сайте », – сообщил директор РЦОКИО Андрей Барабас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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