Сэкономили дважды: в Челябинской области донорам выдали вместо денег просроченные консервы

Озерчанам, сдающим кровь, начали выдавать продуктовые наборы с просроченными консервами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почетный донор из Озерска, сдав в очередной раз кровь, получил вместо привычной денежной компенсации продуктовый набор. Об этом его жена рассказала в одном из пабликов в социальных сетях.

Впрочем, женщину возмутила не столько «натурализация» компенсаций, сколько качество включенных в проднабор продуктов. «Муж – донор, уже почетный, – рассказала жительница Озерска. – На прошлой неделе сдал кровь, выдали продуктовый набор вместо обычной денежной компенсации обеда – тушенка, сгущенка, паштет, сайра, ананасы и шоколад. Вот фотографии тушенки, а конкретно – ее срока годности. Выпущена, как видно, в 2012 году, срок годности аж 6 лет, но и тот уже полгода как вышел».

Оказалось, что муж автора поста не единственный получил подобный «подарок». «Кстати, в моем пайке еще и ананасы оказались во вздувшейся банке, а после вскрытия в нос ударил резкий запах браги, да и цвет самих ананасов был коричневый», – сообщил в комментариях к записи другой житель города.

Южноуральцев крайне возмутило такое отношение к донорам. «Как-то даже неудобно перед почетными донорами... Совсем уже до неприличия опустились... Позорище!» – прокомментировала сообщение одна из горожанок.

Хотя оказались и те, кто не увидел ничего страшного в подобных проднаборах. «Это из госзапасов России, эта тушенка сделана по ГОСТу и самая лучшая, что продается в магазинах. 10 лет минимум гарантии такой. Пользуясь случаем, прикупил бы коробочку такой из 48 банок», – заявил один из участников. Впрочем, тут же получил охлаждающих ответ: «ГОСТ 2010 года – это точно не из госрезервов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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