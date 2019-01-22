В Челябинске продают главный символ и легенду 90-х

В Челябинске выставили на продажу легенду 90-х годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственники некогда знаменитого «Зеленого рынка» выставили на продажу сами торговые ряды и построенное в 2005 году здание торгового комплекса «Зеленый», расположенные в центре Челябинска – на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных, рядом с цирком и храмом Святой Троицы.

Потенциальным покупателям предлагаются трехэтажное кирпичное здание общей площадью 5 тысяч 750 квадратных метров, а также примыкающую к нему торгово-выставочную площадку 6 тысяч 722 квадратных метра.

«Зеленый рынок» стал настоящим символом слома одного социально-экономического уклада и замены его другим на рубеже 1980-90-х годов. Хотя ярмарочные площади появились здесь еще до революции 1917 года и просуществовали на протяжении всего советского времени, когда и получили неофициальное название «Зеленый рынок». Но именно в 1990-е годы он стал, вероятно, самым известным и, уж точно, наиболее посещаемым местом в Челябинске. Именно здесь реализовали привезенные из-за рубежа товары «челноки». Постепенно он стал ведущей торговой площадкой города, где можно было купить практически все: начиная с домашних консервов и заканчивая бывшими в употреблении видеомагнитофонами, а также одежду, обувь, аудио- и видеокассеты. А попутно и расстаться с «кровно-заработанными» с помощью наперсточников.

Впрочем, в 2000-е «Зеленый рынок» начал терять позиции: в различных районах города стали появляться свои универсальные рынки, а через дорогу от «Зеленого» вырос его прямой конкурент – «Восточный город». В 2010-е годы на универсальные рынки смотрели уже как на нечто архаичное: покупатели уже свыклись с торгово-развлекательными комплексами, да и ИП, остававшиеся на рынках, уже не могли выдерживать конкуренцию с крупными федеральными сетями.

Собственники рынков ищут другие направления для развития территорий. Однако очень сложно перепрофилировать такой большой участок, пусть и расположенный в центре города. Не исключение и «Зеленый рынок». Его уже пытались продать два года назад, оценив в 380 миллионов рублей. Теперь просят 220 миллионов рублей (еще одно объявление на портале недвижимости заявляет цену в 219,5 миллионов рублей).

Впрочем, эксперты перспективу продажи оценивают весьма скептически. Ведь для того, чтобы начать готовить участок к воплощению какого бы то ни было проекта, его придется очистить от раскинувшихся на площади в 55 «соток» киосков и прилавков почти 30-летней давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.19

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