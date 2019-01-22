Анархия на Южном Урале: село осталось и без главы, и без депутатов

Село в Челябинской области одновременно лишилось и представительной, и исполнительной власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет депутатов Приморского сельского поселения Агаповского района принял решение о самороспуске.

Этому шагу предшествовал скандал со сложением полномочий одним из народных избранников в знак протеста против слишком длительных летних каникул местного парламента: депутаты забывали о своих обязанностях на три, а то и на четыре месяца. При этом экс-депутат не ограничился тем, что бросил мандат на стол, но еще и направил в суд иск о признании бездействия совета, что автоматически повлекло бы прекращение полномочий нынешнего созыва парламентариев.

Суд вынес соответствующее решение, и проект решения совета депутатов о роспуске парламента должен был быть внесен губернатором Челябинской области Борисом Дубровским до 19 февраля.

Но народные избранники не стали дожидаться «часа Х», сложив обязанности добровольно. Впрочем, это не было актом раскаяния. Просто в случае роспуска совета по решению суда его действующие члены автоматически лишились бы права на участие в выборах нового созыва парламента. О чем сами «народные избранники» говорили, не скрывая своего несогласия с такой перспективой, пишет «Первый Агаповский». Теперь же ничто не мешает им попытать удачу на внеочередных выборах.

Все бы ничего, но почти одновременно с самороспуском местного парламента подала в отставку и глава сельского поселения Тамара Денисова. И теперь с погружающимся в анархию селом приходится разбираться и.о. главы Розе Ишмурзиной.

Власти Агаповского района и Челябинской области ситуацию пока никак не прокомментировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.19

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