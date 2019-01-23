Вице-премьер Мутко едет в Челябинскую область

В Челябинск собирается заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Визит планируется на 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мутко назначен куратором подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и должен был проинспектировать готовящиеся к мероприятию объекту еще месяц назад, но поездка все время откладывалась. 16 января президент РФ поручил вице-премьеру проконтролировать ход расселения магнитогорского дома, в котором 31 декабря произошел взрыв¸ а затем обрушился подъезд.

Напомним, правительство Челябинской области планировало переселить жильцов только трех подъездов, наиболее пострадавших во время взрыва, но Владимир Путин потребовал предоставить новое жилье всем обитателям дома. При этом некоторые менять место жительства категорически отказываются.

Поэтому в программе визита Мутко совещание по расселению дома и осмотр объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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