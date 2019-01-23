На северо-западе Челябинска ограничат движение на оживленном перекрестке

В Курчатовском районе ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи со строительством сети водоснабжения на пересечении улицы Чичерина с Комсомольским проспектом с 8 часов 23 января до 20 часов 30 января будет ограничено движение транспорта.

Строительные работы связаны с проведением водопровода к строящемуся зданию бизнес-центра. На время их проведения проезжая часть в районе перекрестка будет сужена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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