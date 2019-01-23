В Магнитогорске будут судить неадекватную мамашу, три года истязавшую школьника

Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за издевательства над маленьким ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в истязаниях несовершеннолетнего, неисполнении родительских обязанностей и угрозе убийством.

По версии следствия, магнитогорчанка на протяжении длительного времени в период 2015-2018 годов унижала, избивала, душила ребенка, а также угрожала его убить. Кроме того, она закрывала мальчика в ванной комнате и выключала свет, запрещая покидать её под угрозой наказания. Истязать сына женщина начала, когда ему было восемь лет.

«По результатам проведенной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая обнаруживает признаки психического расстройства, в связи с чем ранее находилась на лечении в медицинском учреждении. При этом признана вменяемой», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Отец ребенка обратился в суд с иском о лишении неадекватной мамаши родительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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