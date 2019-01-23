Заболеваемость ОРВИ среди южноуральских школьников подскочила в полтора раза

Число заболевших ОРВИ в Челябинской области продолжает расти.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе остается неэпидемической.

За 3 неделю 2019 года (с 14 по 20 января) зарегистрированы 23 тысячи 41 случай ОРВИ и гриппа, показатель составил 69,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 18%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный – среди школьников 7-14 лет (на 44%). Но уровень заболеваемости сохраняется ниже порогового на 4,5% по всем возрастным группам.

Рост заболеваемости отмечен в 35 муниципальных образованиях области. В областном центре за 3 неделю зарегистрировано 9 тысяч 842 случая ОРВИ, показатель составил 81,8 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 24% и ниже уровня эпидпорога на 25%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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