Челябинец, избивший 90-летнего ветерана, отправится в колонию

Вышестоящий суд отменил условное осуждение жителю Челябинска, избившему 90-летнего пенсионера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее мировой судья судебного участка №4 Ленинского района Челябинска признал 32-летнего горожанина виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил его к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года у многоквартирного дома по улице Агалакова. Пьяный молодчик без всяких причин накинулся на двух пенсионеров, принявшись их избивать. В итоге у одного из мужчин, 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны врачи диагностировали ушиб на темени и ссадину на носу. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшее потасовку и окровавленное лицо ветерана, облетело многие СМИ. Только после этого молодчик пришел в полицию и во всем признался.

Так как челябинец вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. «Суд первой инстанции принял во внимание данные о личности осужденного, обстоятельства совершения преступления, возмещение морального вреда потерпевшему и посчитал, что исправление осужденного возможно в условиях, не связанных с изоляцией его от общества. Государственный обвинитель не согласился с позицией суда, обжаловал приговор, указав на несправедливость назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости», – рассказали в областной прокуратуре.

Суд апелляционной инстанции Ленинского районного суда Челябинска согласился с мнением прокурора, приговор мирового судьи изменил, исключил указание на применение условного осуждения и определил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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