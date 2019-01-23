Нам Южном Урале осудили армян, нападавших на дальнобойщиков

Трое граждан Армении отправятся в колонию строго режима за нападения на дальнобойщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, преступления совершены в период с апреля по декабрь 2016 года на южноуральских междугородних магистралях. Трех граждан Армении обвиняли в вымогательстве с угрозой применения насилия и уничтожения имущества; разбойных нападениях, совершенных с применением предмета, используемого в качестве оружия, в незаконном проникновении в хранилище; а также в открытом хищении чужого имущества в крупном размере – почти на 700 тысяч рублей.

Подсудимые вину признали частично. Им назначены наказания в виде 5 лет, 7 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор, заявив о необоснованной квалификацией действий, отсутствии доказательств вины и суровости назначенного наказания.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора о законности судебного решения доводы истцов оставила без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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