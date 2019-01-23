ФСБ «накрыла» межрегиональную группировку, занимавшуюся изготовлением оружия (ВИДЕО)

В Челябинске задержали членов межрегиональной группировки, изготавливающей оружие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, реактивный огнемет «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10 тысяч патронов различного калибра и свыше 9 тысяч комплектующих для их изготовления.

Прекращена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, в том числе и в Челябинской области.

Группировка действовала в 32 регионах, на сегодняшний день задержаны 86 человек, причастных к изготовлению, модернизации и сбыту оружия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.01.19

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