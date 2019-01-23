Каждый четвертый школьник на Южном Урале испытывает проблемы с весом

В Челябинской области больше 25% школьников испытывают проблемы с весом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма настораживающие результаты исследования в рамках реализации пилотного проекта «Школа здоровья» констатировали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи детям и матерям Эльвиры Домрачевой, в проекте участвуют по одному субъекту из каждого из федеральных округов. В УрФО – Челябинская область. Одним из этапов проекта стало обследование школьников специальной медицинской комиссией.

«Мы обследовали 300 учащихся, – рассказала г-жа Домрачева. – Часть из них – из «школ здоровья», где действуют медицинские кабинеты, реализуются специальные программы, а часть – из обычных школ. Среди школьников простых образовательных учреждений примерно у 15% была зафиксирована недостаточная масса тела, примерно у 11% – избыточная».

Напомним, реформа образовательной сферы привела к сокращению ставки медработника в школе. В результате в большинстве учебных заведений медицинским сопровождением учеников занимаются медики из детских поликлиник, с которыми заключаются соответствующие договоры. Однако должностные инструкции таких медработников крайне ограничивают их участие в жизни школы. В итоге, чиновники вынуждены были задуматься о возможности вернуть штатного медика.

Этому призваны помощи отделения профилактики, которые начали появляться в детских поликлиниках. Именно в их структуре должны будут находиться школьные медработники. Готовить их планируется по программе бакалавриата. «Это будут специалисты с высшим образованием, но в статусе среднего медицинского работника, фельдшеры», – уточнила Эльвира Домрачева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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