Эксперты: Выполнить требования нового стандарта организации питания школьников нереально

В Челябинской области сомневаются в возможности выполнить требования нового стандарта организации школьного питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при всей благотворности СанПиН реализация проекта весьма проблематична. Такое опасение высказали участники обсуждения документа, прошедшего на площадке Общественной палаты Челябинской области.

Новый документ настаивает на введении в школах двухразового питания вместо действующего сейчас одноразового. И дело даже не в резком росте родительской платы, который спровоцирует переход к этим санитарным правилам и нормам, хотя все участники обсуждения признали, что проблема существенного увеличения расходов родителей школьников окажется достаточно острой.

Но если родительское сопротивление преодолеть все-таки можно (хотя присутствовавшие на «круглом столе» чиновники и не смогли внятно объяснить, каким образом), то что делать с объективными трудностями, никто не знает.

Так, требования стандарта будут практически нереализуемы в больших городах. «Хорошо, если речь о школе на 150 учащихся, которые обедают в одну перемену. Тогда накормить детей во второй раз, например, по окончании уроков, труда не составит. Но у меня, например, была школа на 1 тысячу 600 учеников, и они по первому разу заканчивали обедать на последней перемене», – отметила чиновница одного из районов области.

Разделяют опасения и в Челябинске. Например, в микрорайоне «Парковый» работает школа, где учатся 2 тысячи 500 человек. И чтобы реализовать здесь принцип двухразового питания, придется делать отдельный пристрой к зданию и существенно пересматривать штат кухонных работников.

Между тем, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова признала, что вряд ли вступление в силу нового документа повлечет существенное увеличение финансирования.

Еще одно узкое место, названное экспертами навскидку, – требование контроля со стороны медработника еженедельного меню не предмет допустимости блюд для употребления детьми, нуждающимися в специализированном питании по медицинским показаниям. Норма, безусловно, нужная, отметили участники круглого стола. Но как ее реализовать, если это не предусмотрено должностной инструкцией медработника, действующей в настоящее время? Ответа на этот вопрос также дано не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.19

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