Дроны, путешественники и покорение Луны: в Челябинске стартует «РобоФест»

25 и 26 января в Челябинске пройдёт региональный этап Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2019». Своих работы представят более 400 детей из разных городов региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Дома юношеского технического творчества Челябинской области, в этом году «РобоФест – Южный Урал» пройдёт на новой площадке – в спортивном комплексе Южно-Уральского госуниверситета, что позволяет расширить число не только участников, но и зрителей.

«Например, все гости смогут в свободном режиме посетить недавно открытый детский технопарк «Кванториум», познакомиться с разными видами конструкторов, поучаствовать в мастер-классах», – обещают организаторы.

Гости смогут увидеть как соревнования, так и готовые проекты, заинтересованность в которых уже проявили крупные предприятия. На фестивале будет организована выставка проектов ИКАР совместно с такими компаниями, как «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Хлебпром», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЮУЖД и другими.

Изменения в этом году коснутся и некоторых видов соревнований. Например, в категории «Шор трек» (езда по линии) с этого года участвуют шагающие роботы категории «HELLO robot open», появилась категория «Путешественник». Примечательно то, что в данных категориях роботы не ездят, а именно шагают, что намного сложнее.

В номинацию «Космос» роботы старшей группы First LEGO League будут бороться за победу в региональном этапе конкурса «Робостанция» «Поколения М». Авторы лучших южноуральских проектов смогут принять участие во всероссийском робо-соревновании, главный приз в котором – стажировка в «Робошколе» в Москве.

В судействе творческих категорий задействованы молодые преподаватели Аэрокосмического факультета ЮУрГУ. Темы проектных категорий – «Выход на орбиту», «Миссия на Луну».

Появилась новая категория на уровне региональных отборов – это Автонет 10+ , а так же «Аэронет». В нашем регионе данные категории будут представлены в качестве презентаций. На Всероссийские соревнования Челябинская область готовит команды и на абсолютно новую категорию – «Эконет».

Старшим школьникам предстоит участвовать в сложной категории «Робокарусель», которая включает в себя ещё и теоретическую часть. Победителям всероссийского этапа Московский госуниверситет подарит 100 баллов к результатам ЕГЭ и возможность поступления на бюджет вне конкурса.

Организаторы добавляют: в этом году снимать соревнования будут с квадрокоптеров, которые будут летать над площадкой на протяжении всех соревновательных дней.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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