Южноуральские чиновники разбазарили 4 миллиарда рублей

В Челябинской области неэффективно используется каждый десятый рубль из бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, о результатах государственного финансового контроля целевого и эффективного использования областного бюджета речь шла на первом в 2019 году заседании комиссии по противодействию коррупции под руководством главы региона Бориса Дубровского.

Руководитель главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев сообщил, что ведомством в 2018 году проведено 88 проверок на сумму 22 миллиарда рублей. «Выявлено нарушений на сумму 1,6 миллиарда. В прокуратуру области направлены материалы по 21 проверки. Кроме того, в сфере имущественных отношений проведено 10 проверок. В результате выявлены нарушения на общую сумму 881 миллион рублей. По осуществлению госконтроля в сфере закупок проведено 22 проверки, которые включали себя исследование 303 закупок на сумму 103 миллиона рублей. Выявлены нарушения при проведении 83 закупок», – отметил Дмитрий Агеев.

Председатель контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин также представил итоги работы ведомства. «Всего проведено 63 контрольных мероприятия, 39 аудитов в сфере закупок. Объем проверенных средств составил более 15 миллиардов рублей. Общая сумма нарушений – порядка 1,7 миллиарда рублей. В основном это нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств», – сообщил Алексей Лошкин.

Таким образом, можно сказать, что общий объем неэффективно использованных средств бюджета составил более 10% от проверенных аудиторами регионального правительства сумм. При этом цифры у обоих ведомств сопоставимые, что позволяет предположить, что эта тенденция свойственная финансовой дисциплине южноуральских чиновников в целом. А значит, минимум каждый десятый рубль из областного бюджета, в лучшем случае, пускается на ветер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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