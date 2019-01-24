На Южном Урале коллекторские агентства оштрафовали на два миллиона рублей

В Челябинской области с нарушителей закона о деятельности по возврату просроченной задолженности взыскано штрафов на два миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, коллекторские агентства после проведенных проверок их деятельности нередко сами становятся должниками.

Причина этого – в назначении судами штрафов по результатам рассмотрения протоколов, составленных судебными приставами. В 2018 году в адрес УФССП России по Челябинской области поступило 916 жалоб на действия коллекторов. При этом почти каждая десятая из них оказалась обоснованной: по 83 заявлениям составлено 73 протокола об административном правонарушении.

В 2018 году сотрудниками УФССП России по Челябинской области проведено 20 проверок организаций, некоторые из них подвергались этой процедуре не один раз. С организаций-нарушителей взыскан 1 миллион 961 тысяча рублей.

Кроме того, теперь лишены права осуществлять коллекторскую деятельность ООО «Финколлект» (Ульяновская область) и ООО «Константа» (Санкт-Петербург). В отношении этих организаций только в Челябинской области было составлено по 6 и 14 протоколов соответственно и назначены штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Лидерами-нарушителями из числа микрофинансовых организаций стали ООО «МКК «Руген» – три протокола, организация исключена Центробанком из реестра микрофинансовых организаций в июне 2018 года. Такая же участь постигла ООО «МФО «Уралсервис» – семь протоколов. Эта организация потеряла статус микрофинансовой организации, т.е. ссужать деньги она не может, но может взыскивать ранее выданные займы. Из ООО МКК «Уралсервис» организация превратилась в ООО «Уралсервис». Дважды в 2018 году привлекались к административной ответственности ООО «МФК «Мани Мен», «МФК «Лайм-займ», «МКК «Профиреал».

УФССП России по Челябинской области вновь напоминает гражданам, что в случае противоправных действий коллекторов и иных организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, следует незамедлительно обращаться к судебным приставам, чьи полномочия с января 2017 года пополнились функцией контроля за работой этих организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.19

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