Экс-руководитель аппарата Челябинской гордумы отделался условным сроком

Бывшему руководителю аппарата Челябинской городской Думы Юрию Чанову вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Напомним, дело было связано с проведением V Международного фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «CHELoBEK ТЕАТРА» на базе муниципального Нового Художественного театра. Занимавший тогда должность руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов потребовал у директора театра Виталия Богверадзе откат в 400 тысяч рублей за помощь в согласовании сметы фестиваля в 4 миллиона рублей. За это он обещал обеспечить принятие Челябинской городской Думой решения об утверждении Плана первоочередных мероприятий в городе Челябинске на 2017 год, предусматривающего, помимо прочего, выделение этой субсидии. При этом принятые на себя обязательства выполнять не собирался, так как не имел соответствующих полномочий.

В марте 2017 года Чанов получил от директора театра часть обещанных средств – 300 тысяч рублей. Оставшиеся 100 тысяч Богверадзе отдать не успел, так как сам стал фигурантом уголовного дела (в октябре прошлого года суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно).

В ходе следствия ущерб, причиненный бюджету Челябинска Юрий Чанов возместил в полном объеме.

Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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