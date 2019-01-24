На территории «дочки» ММК тушат крупный пожар

Пожарные тушат здание на территории «ММК-Метиз».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 24 января, в 09:15 (мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха калибровочного завода «ММК-Метиз». По предварительным данным, пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело уже 750 квадратных метров кровли, угрозы распространения огня на соседние здания нет. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули 7 человек.

Объявлен ранг пожара №2 (повышенный ранг сложности пожара). К тушению привлечено 44 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 36 человека и 10 единиц техники.

На месте работают начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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