В Челябинской области ввели карантин по гриппу

На Южном Урале ввели карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая. Однако отмечается значительный прирост заболеваемости ОРВИ за 3-ю неделю 2019 года и два дня 4-ой недели (на 22% и 28% соответственно).

Напомним, рост заболеваемости отмечается практически во всех муниципальных образованиях области и связан с циркуляцией как вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).

«В целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области с 24 января постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области №1 введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и организациях системы социальной защиты населения Челябинской области, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, усиление мероприятий по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях и другое», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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