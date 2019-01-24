На этот раз депутат: арестован еще один фигурант дела южноуральского экс-замминистра

В Челябинске задержали депутата-предпринимателя, замешанного в деле о многомиллионном мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя рекламного агентства «Элефант», депутата Центрального райсовета Челябинска Михаила Смирнова взяли под стражу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева.

Имя г-на Смирнова давно уже фигурирует в уголовном деле о миллионных хищениях во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (в рамках этого дела 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева).

Напомним, следователи подозревают, что именно через фирму Михаила Смирнова перегонялись исчезнувшие миллионы. О возможности его задержания заговорили сразу после ареста Бахаева. Но, по слухам, предприниматель активно сотрудничал со следствием. Видимо, этого оказалось недостаточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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