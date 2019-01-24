Возвращалась с ремонта: в Челябинске на ходу вспыхнула «скорая»

В Челябинске на ходу загорелась машина скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 января, вечером в Ленинском районе областного центра, на автодороге «Меридиан».

По словам очевидцев, машина скорой медицинской помощи загорелась прямо на ходу. В месту ЧП направили инспекторов ДПС, которые обеспечивали безопасность движения рядом с автомобилей.

Как выяснилось, во время возгорания в спецтранспорте находился только водитель. Он забрал машину из ремонта и направлялся на станцию. Мужчина смог самостоятельно покинуть машину. Автомобиль, поступивший на вооружение городской станции скорой медицинской помощи в 2017 году, выгорел полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.19

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