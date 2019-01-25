На Южном Урале из-за пневмонии закрыли школу

В Сатке закрыли на карантин школу №13.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учебное заведение расположено в старой части города. В школе заразились пневмонией 14 учеников. Учебный процесс приостановлен до 3 февраля.

Всего в Саткинском районе за прошедший месяц аналогичный диагноз, по данным «Саткинского рабочего», получили 70 взрослых и 74 ребенка.

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 25.01.19

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