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Пятница, 25 января 2019, 10:59 мск

Новости Челябинск

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На уральской дороге легковушку разорвало на части (ФОТО)

На Урале во время ДТП легковушка развалилась на части.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, авария произошла 24 января на 19 км автодороги Верхний Уфалей – Уфимка. 45-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ- 21099, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Кио Рио.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на 2 части. Водителя и 35-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали.

Фото управления ГИБДД по Челябинской области

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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