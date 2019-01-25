Мешки закончились: челябинские чиновники решили отказаться от «евро-урн»

С глаз челябинцев и гостей города решили убрать развевающиеся мусорные мешки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Советского района Челябинска свернула эксперимент по установке на гостевых маршрутах «современных урн европейского дизайна». Согласно информации, размещенной на портале закупок, власти района расторгли контракт на обслуживание конструкций.

Напомним, порядка 400 новых конструкций установили в Советском районе Челябинска в конце декабря прошлого года. Они представляют собой кольцо, к которому крепится мешок для мусора. Заполненный мешок снимается и заменяется новым.

Нововведение сразу вызвало критику общественников и простых горожан: слишком уж неэстетично выглядит болтающийся на весу мешок с мусором. Однако глава района Владислав Макаров возразил: это чуть ли не последний писк моды в Европе. Впрочем, после «парижской» реплики врио главы Челябинска Владимира Елистратова отсылка в просвещенной Европе воспринимается челябинцами неоднозначно.

Между тем, в мэрии заняли глухую обороны: чиновники городской администрации, включая г-на Елистратова настаивали: эксперимент – внутреннее дело района, и власти формально самостоятельного муниципалитета (согласно уставу Челябинска, их в областном центра семь, и эти как бы независимые территории называются «внутригородскими районами») вправе сами решать, удачный он или нет.

И администрация района как бы даже решила. Так, в ходе прошедшего в минувший понедельник аппаратного совещания у мэра Челябинска глава района Владислав Макаров открыто выступил в защиту новации. «Ежедневно осуществлялся контроль за состоянием конструкций, заполняемостью мешков. Организован процесс регулярной замены заполненных мешков. В процесс вносятся необходимые коррективы. Мешки прошли определенную проверку на прочность, так как за последние полторы недели в городе были дни обильного снегопада, а также дважды был сильный ветер. По общему мнению людей, ежедневно участвующих в процессе уборки мусора, новые конструкции на практике поработали достаточно эффективно», – заявил чиновник.

После этого в ряде СМИ также прошли публикации, где чиновники и горожане высказали новации свое одобрение.

Но что-то пошло не так. Возможно, местные чиновники вовремя догадались, что не только челябинцы, но и люди рангом повыше могут не разделять передовых эстетических тенденций. Да и успевшее приклеиться к «нано-урнам» весьма неблагозвучное название, поминающее нынешнего временного градоначальника, могло сыграть свою роль.

Так или иначе, эксперимент решили свернуть, а контракт разорвать, не предъявляя друг другу претензий. Согласно документу, за обслуживание «евро-урн» из районного бюджета успели отдать почти 12 тысяч рублей. Во сколько обошлась установка конструкций, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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