В Челябинской области накрыли подпольный цех по розливу паленого алкоголя

В Аргаяшском районе полицейские изъяли около 2 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка, полиция Аргаяшского района совместно с представителями регионального управления ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии на территории села Кузнецкое Аршаяшского района в частной постройке обнаружено и изъято около 4 тысяч единиц намаркированной алкогольной продукции емкостью 0,5 литра.

Кроме того, в ходе осмотра изъята пластиковая посуда емкостью от 10 до 100 литров со спиртосодержащей жидкостью, посуда для розлива и хранения, большое количество пустой стеклотары, пробки, а так же предметы для розлива. Установлено, что изъятая продукция принадлежит 46-летнему жителю Челябинска.

В настоящее время изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, квалифицируемого статьей 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации) Уголовного кодекса РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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