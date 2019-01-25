В Челябинске выросли цены на жилье

В Челябинске отмечается увеличение цен на жилье. Прирост отмечен как при покупке, так и при аренде недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке на начало 2019 года составила 40 тысяч 934 рубля. Это на 0,3% больше, чем в ноябре. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,6% и продаются, в среднем, за 1,5 – 1,55 млн рублей.

«Двушки» и «трешки» подросли в цене на 0,9%: до 2,219 млн и 3,22 млн рублей соответственно.

Среди арендованного жилья наиболее высокий рост цен отмечен на трехкомнатные квартиры – плюс 1,1%. Снять подобное жилье можно, в среднем, за 24 -25 тысяч рублей.

Отметим: если по росту «продажных» цен Челябинск занимает предпоследнее место среди городов-миллионников, то на рынке аренды лидирует: в большинстве мегаполисов, включая Екатеринбург и Санкт-Петербург съемные квартиры подешевели. Это говорит о том, что спрос на жилье в городе, в первую очередь, формируют студенты и мигранты, которые либо не собираются оставаться в Челябинске на совсем, либо еще не накопили на собственное жилье.

А вот на рынке загородной недвижимости специалисты сервиса Domofond.ru отмечают падение спроса и, как следствие, снижение цен. Рост – на 2% – отмечен лишь на дома площадью 150 – 250 метров, их сейчас продают за 6,2 млн рублей. Больше всего подешевели дачи эконом-класса (площадью менее 75 «квадратов») – такой дом можно купить за миллион с небольшим.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.01.19

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