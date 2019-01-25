Команда из Челябинской области представит свой беспилотник на первых в России зимних испытаниях

Инженер из Челябинской области примет участие в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК), конкурс направлен на создание беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных условиях русской зимы. Команды испытают свои беспилотники в феврале-марте на полигоне НАМИ в Подмосковье.

РВК подвела итоги отбора команд для участия в квалификационных испытаниях конкурсов Up Great «Зимний город». Соревнования организованы РВК, АСИ и Фондом «Сколково». Всего в квалификационный этап прошли 13 команд разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей. Южный Урал будет представлять компания из Магнитогорска.

С 26 февраля по 5 марта командам предстоит испытать свои беспилотники на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области. Участники должны будут выполнить серию заданий, которые позволят проверить способность автомобилей адекватно распознавать и реагировать на дорожные ситуации в сложных погодных условиях, при плохой разметке, низкой видимости дорожных знаков, наледи и снежных заносах.

Среди заданий квалификационного этапа – объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковка и др. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Команды, успешно выполнившие как минимум половину заданий, пройдут в финал.

Финальные испытания конкурса пройдут в декабре 2019 года. Победителем станет команда, чей беспилотник сможет преодолеть технологический барьер – проехать 50 километров по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения. Призовой фонд конкурса составляет 175 миллиона рублей.

Конкурс Up Great «Зимний город» проводится в рамках Национальной технологической инициативы и направлен на поиск прорывных решений в сфере беспилотного транспорта. Организаторами серии конкурсов Up Great выступают РВК, Фонд «Сколково» и АСИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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