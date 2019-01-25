На Южном Урале начали обратный отсчет до отключения аналогового ТВ

РТРС запустил обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Аналогичные счетчики появились в разделах, посвященных цифровому эфирному вещанию на сайте министерства информационных технологий и связи региона, на некоторых официальных сайтах администраций городов и районов Южного Урала.

Челябинская область включена в третий этап отключения, запланированный на 3 июня 2019 года. Вместе с ней аналоговое телевидение перестанет транслироваться в 57 регионах России. График поэтапного отключения утвержден решением правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение.

До 2019 года все регионы полностью запустили цифровую телесеть. 20 каналов стали доступны не менее чем 98,4% населения России. В Челябинской области такую возможность имеют 98,08% жителей.

Определить, какое телевидение дома или на садовом участке, а также подготовиться заранее к переходу с «аналога» на «цифру», можно уже сейчас. Для этого нужно посмотреть на экран телевизора. «Если рядом с логотипом «Первого канала» или другого федерального канала стоит буква «А», позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое цифровое оборудование – телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору, – советуют в пресс-службе регионального кабмина. – Поддерживаемые стандарты можно посмотреть на шильде с обратной стороны телевизора, на упаковке, в паспорте товара или спросить у продавца в магазине техники».

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. По решению Государственной комиссии по радиочастотам возможность использования радиопередающих устройств аналогового телевизионного вещания продлена до 19 августа 2020 года. Это позволит телеканалам, не вошедшим в первый и второй мультиплекс, продолжить аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания: http://chelyabinsk.rtrs.ru/tv/countdown/.

По вопросам подключения «цифры» можно обратиться по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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