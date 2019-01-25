В южноуральском ЗАТО осудили афериста, кинувшего знакомых на 5 миллионов

В Челябинской области вынесли приговор псевдо-фермеру и мнимому ресторатору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2012-2015 годах мужчина предложил своим знакомым вложиться в бизнес по разведению птицы и ведению сельского хозяйства (овощеводства, растениеводства), а также открыть ресторан на территории ЗАТО Трехгорный. С доморощенных «инвесторов» требовалось только найти деньги, а все производственные тяготы горе-предприниматель готов был взять на себя.

Южноуралец уговорил доверчивых знакомых взять кредиты в банке, а одну из горожанок убедил продать квартиру. В общей сложности аферист получил более 5 миллионов рублей (средства от продажи недвижимости, кредиты и личные сбережения). Однако бизнесом так и не занялся. Впрочем, он с самого начала не собирался этого делать.

Суд приговорил мошенника к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, он заключен под стражу в зале суда при оглашении приговора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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