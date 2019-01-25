Не убежал: катав-ивановка с помощью подруги жестоко расправилась с опостылевшим сожителем

Жительницы Катав-Ивановска предстанут перед судом за жестокое убийство мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, замглавы ведомства утвердил обвинительное заключение в отношении жительниц региона 38 и 35 лет.

В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2018 года в одной из квартир Катав-Ивановска женщины убили сожителя одной из них.

Поначалу ничто не предвещало трагедии: троица мирно сидела и распивала спиртные напитки. Но в какой-то момент посиделок между 35-летней катав-ивановкой и ее сожителей вспыхнула ссора. Решив, что словами делу не поможешь, дама схватила нож и несколько раз ударила «благоверная».

Понимая, что силы не равны, мужчина пустился, было, бежать. Но тут же был остановлен подругой супруги: недолго думая, она сбила его с ног.

После этого собутыльницы избили супостата и задушили его электрическим проводом. «Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии», – констатировали в прокуратуре.

О произошедшем сожительница сама сообщила в правоохранительные органы. Вину в предъявленном обвинении женщины признали полностью. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что расправившая с сожителем катав-ивановка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение среднего вреда здоровью и неуплату алиментов на содержание двоих детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Сама женщина официально нигде не работает, как и ее товарка, также привлекавшаяся за нанесение тяжких телесных повреждений своему сожителю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.19

«Пришел мстить однокласснику»: ученик открыл стрельбу у красноярской школы. / В южноуральском ЗАТО осудили афериста, кинувшего знакомых на 5 миллионов. / На Южном Урале начали обратный отсчет до отключения аналогового ТВ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»